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Зеленский: в Украину едут первые из шестнадцати тысяч иностранных добровольцев

Зеленский: в Украину едут первые из шестнадцати тысяч иностранных добровольцев

Киев • УНН

 • 215041 просмотра

КИЕВ. 3 марта. УНН. Первые из 16 тысяч иностранных добровольцев, которые готовы воевать за наше государство в войне против оккупанта, направляются в страну. Об этом заявил в видеообращении в четверг Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

Цитата

“Украина ежедневно получает оружие от партнеров. От настоящих друзей. Ежедневно все больше и больше мощного оружия. Украина уже встречает иностранных добровольцев, которые едут в нашу страну. Первые из шестнадцати тысяч. Они едут защищать свободу. Защищать жизнь. Для нас, для всех. И это будет успешно, я уверен”, - сказал Президент.

Детали

Он напомнил, что украинцы пережили в своей истории и на своей земле две мировые войны, три Голодомора, Холокост, Бабий Яр, Большой Террор, взрыв в Чернобыле, оккупацию Крыма и войну на востоке.

“Мы прошли столько всего! И если кто-то думает, что преодолев все это - украинцы - все мы - испугаемся, сломаемся или сдадимся - он не знает ничего о нас, он не знает ничего об Украине. И ему нечего тут делать, нечего делать среди нас, он чужой”, - отметил он.

"Иди домой. К себе домой, защищать своих русскоязычных людей. Не по всему миру. А у себя дома. Их там почти 150 миллионов... А здесь. Слава Украине!" - добавил Зеленский по-русски.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский заявил раньше, что все иностранные граждане, которые желают защитить Европу и Украину от нападения российских оккупантов, могут присоединиться к украинской армии.

Минобороны получило уже несколько тысяч заявлений от иностранных граждан, желающих вступить в украинский интернациональный легион и дать отпор России.

Сообщалось, что в Украину уже едут добровольцы из 16 стран мира, их количество уже превысило тысячу человек.

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