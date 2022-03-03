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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Зеленський: в Україну їдуть перші з шістнадцяти тисяч іноземних добровольців

Зеленський: в Україну їдуть перші з шістнадцяти тисяч іноземних добровольців

Київ • УНН

 • 215042 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Перші з 16 тисяч іноземних добровольців, що готові воювати за нашу державу у війні проти окупанта, прямують до країни. Про це заявив у відеозверненні у четвер Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

Цитата

“Україна щоденно отримує зброю від партнерів. Від справжніх друзів. Щоденно все більше і більше потужні зброї. Україна вже зустрічає іноземних добровольців, які їдуть в нашу державу. Перші з шістнадцяти тисяч. Вони їдуть захищати свободу. Захищати життя. Для нас, для всіх. І це буде успішно, я впевнений”, - сказав Президент.

Деталі

Він нагадав, що українці пережили у своїй історії і на своїй землі дві світові війни, три Голодомори, Голокост, Бабин Яр, Великий Терор, вибух в Чорнобилі, окупацію Криму і війну на сході.

“Ми пройшли стільки всього! І якщо хтось думає, що подолавши все це – українці – всі ми – злякаємось, зламаємось або здамося – він не знає нічого про нас, він не знає нічого про Україну. І йому нема чого робити тут, нема чого робити серед нас, він чужий”, - зазначив він.

“Иди домой. К себе домой, защищать своих русскоязычных людей. Не по всему миру. А у себя дома. Их там почти 150 миллионов. А тут... Слава Україні!” - додав Зеленський російською.

Раніше

Президент України Володимир Зеленський заявив раніше, що усі іноземні громадяни, які бажають захистити Європу та Україну від нападу російських окупантів, можуть долучитися до української армії.

Міноборони отримало вже кілька тисяч заяв від іноземних громадян, які бажають вступити до українського інтернацііонального легіону та дати відсіч Росії.

Повідомлялося, що в Україну вже їдуть добровольці з 16 країн світу, їхня кількість вже перевищила тисячу осіб.

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