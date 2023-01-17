Зеленский: украинский флаг вернется и в Донецкий аэропорт, и в Донецк

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"На этой неделе, 20 января, будет День памяти защитников Донецкого аэропорта. Сегодня уже начали вспоминать ту оборону, тот героизм наших людей. Бои продолжались с мая 14-го года. Последний защитник вышел из ДАПА 23 января 15-го года. И оборона была такой, что весь мир еще тогда должен увидеть, что означает украинская несокрушимость. Я уверен: украинский флаг вернется и в Донецкий аэропорт, и в Донецк, и в другие города и села нашего Донбасса и другой временно оккупированной территории. Временно - это ключевое слово. Украина вернет свое и своих. Слава Украине!", - сказал Зеленский.

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