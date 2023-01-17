Зеленський: український прапор повернеться і в Донецький аеропорт, і в Донецьк

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"Цього тижня, 20 січня, буде День вшанування захисників Донецького аеропорту. Сьогодні вже почали згадувати ту оборону, той героїзм наших людей. Бої тривали від травня 14-го року. Останній захисник вийшов із ДАПу 23 січня 15-го року. І оборона була такою, що весь світ іще тоді мав би побачити, що означає українська незламність. Я впевнений: український прапор повернеться і в Донецький аеропорт, і в Донецьк, і в інші міста й села нашого Донбасу та іншої тимчасово окупованої території. Тимчасово – це ключове слово. Україна поверне своє і своїх. Слава Україні!", - сказав Зеленський.

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