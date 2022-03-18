Зеленский: Украина обсуждает достаточно весомый пакет санкций против рф

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“Обсуждаем следующий пакет санкций против России. Достаточно весомый. Чтобы они почувствовали, что каждая ракета против нашего государства, каждая бомба, каждый выстрел имеют свою цену. Для российского бюджета, для российских компаний, для российских амбиций и для конкретных людей, олицетворяющих российскую власть.

И пока не будет мира для Украины, санкции против России должны стабильно расти”, - сообщил Зеленский.

Детали

Президент отметил, что благодарен всем общественным инициативам из разных стран мира, которые предлагают ограничение для России не только на уровне государств, но и на уровне обществ.

"В частности, благодарен шведскому профсоюзу портовых работников, обещающему не обслуживать все суда, связанные с Россией. Это правильно. Это хороший пример, которому должны последовать все общественные структуры, все профсоюзы и бизнес-ассоциации. Если не остановить Россию сейчас, если не наказать Россию сейчас, то другие агрессоры в мире начнут другие войны. В разных регионах мира. На разных континентах. Везде, где какое-то государство мечтает покорить соседей”, - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что действовать надо сейчас, чтобы все остальные потенциальные агрессоры видели, что война - это только убытки и никакой выгоды.

Дополнение

В Европейском Союзе обсуждают подготовку пятого пакета санкций против рф за ее войну против Украины. Детали обсудил с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.