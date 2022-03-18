Зеленський: Україна обговорює достатньо вагомий пакет санкцій проти рф

Цитата

“Обговорюємо наступний пакет санкцій проти Росії. Достатньо вагомий. Щоб вони відчули, що кожна ракета проти нашої держави, кожна бомба, кожен постріл мають свою ціну. Для російського бюджету, для російських компаній, для російських амбіцій та для конкретних людей, які уособлюють російську владу.

І поки не буде миру для України, санкції проти Росії повинні стабільно зростати”, - повідомив Зеленський.

Деталі

Президент зазначив, що вдячний усім громадським ініціативам із різних країн світу, які пропонують обмеження для Росії не тільки на рівні держав, а й на рівні суспільств.

“Зокрема, вдячний шведській профспілці портових працівників, яка обіцяє не обслуговувати всі судна, повʼязані з Росією. Це правильно. Це хороший приклад, який мають наслідувати всі громадські структури, усі профспілки та бізнес-асоціації. Якщо не зупинити Росію зараз, якщо не покарати Росію зараз, то інші агресори у світі почнуть інші війни. У різних регіонах світу. На різних континентах. Всюди, де якась держава мріє підкорити сусідів”, - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що діяти треба зараз, щоб усі інші потенційні агресори бачили, що війна – це тільки збитки й жодної вигоди.

Доповнення

У Європейському Союзі обговорюють підготовку п'ятого пакету санкцій проти рф за її війну проти України. Деталі обговорив з Верховним представником ЄС з закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем голова МЗС України Дмитро Кулеба.