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Зеленский: Украина не может чувствовать себя в ЕС и НАТО как в гостях

Зеленский: Украина не может чувствовать себя в ЕС и НАТО как в гостях

Киев  •  УНН

 • 20679 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Украина не может чувствовать себя в ЕС и НАТО как в гостях, она должна быть “своей”. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Le Figaro, передает УНН.

Цитата

“Чего я ожидаю сейчас? Я очень хотел бы, чтобы у Европы было стопроцентное понимание, как они оценивают Украину. Если они видят Украину в Европейском Союзе, то надо, чтобы они это открыто говорили. Не просто, что в будущем, когда Украина сделает первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое... И если безопасность любой страны — это членство в Альянсе, то надо делать шаги по ПДЧ... и по ЕС”, — сказал Президент.

Детали

Глава государства отметил, что с французским лидером будет говорить о войне на востоке Украины, об оккупации Крыма.

Он подчеркнул, что речь идет о безопасности не только Украины, но всей Европы.

“И если лидеры ЕС говорят, что от Украины зависит ситуация с безопасностью в Европе, если мы платим за это жертвами, а уже более 14 тысяч человек погибли, значит, мы должны иметь какой-то статус. Украина не может чувствовать себя в ЕС и НАТО как в гостях. Мы хотим быть своими. Я считаю, что мы давно этого заслужили. Считаю, что мы должны быть в Европейском Союзе, должны получить ПДЧ. Я всегда говорю, что Украина должна иметь такой статус. Это справедливо. Тогда мы будем чувствовать себя субъектами. Тогда граждане Украины никогда не будут чувствовать себя одинокими”, — добавил Зеленский.

Справка

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой 16 апреля совершит рабочий визит во Французскую Республику. В рамках визита президент проведет встречу с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Также лидеры проведут переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель в видеоформате.

Украинские Национальные Новости

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