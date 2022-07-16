Зеленский: США готовят оборонный бюджет на новый финансовый год – с дополнительной помощью для Украины

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"Соединенные Штаты Америки готовят оборонный бюджет на новый финансовый год – с дополнительной помощью для Украины. В частности, речь идет и о расширении возможностей нашей военной авиации. Эта и другая американская помощь для нашего государства значительно усилит наш оборонный потенциал. Это важно ", – отметил он.

Зеленский также выразил благодарность американскому народу, президенту США Джо Байдену, Конгрессу США за оказанную поддержку.

"Только за последние две недели в украинский бюджет было перечислено 3 млрд долларов от Соединенных Штатов Америки, и это позволяет нам обеспечивать сегодня текущие социальные потребности украинцев. Америка действительно является лидером в глобальной защите свободы", - добавил президент.

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