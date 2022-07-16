Окупанти усвідомлюють, що ми поступово стаємо сильнішими - Зеленський

Цитата

"Зараз, коли я записую це звернення, майже по всій території нашої держави – повітряна тривога. Є попередня інформація щодо влучань – Дніпро, Кременчук, Київщина. Окупанти усвідомлюють, що ми поступово стаємо сильнішими, і мета їхнього терору дуже проста – тиснути на наше суспільство, залякувати людей, завдавати максимальної шкоди українським містам, поки російські терористи ще здатні це робити", - сказав Зеленський.

Він закликав українців не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.

"Тому я прошу вас: будь ласка, не ігноруйте зараз сигналів повітряної тривоги. Відповідних правил поведінки треба дотримуватися завжди, і особливо на об’єктах, які мають громадське значення. Звичайно, ми прийдемо до того дня, коли російський терор стане неможливим. Але для цього ще потрібен час. Ще потрібно боротися. І ми будемо боротися", - додав президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Спокійних ночей в окупантів не буде: Зеленський обіцяє загарбникам відповідь на терор