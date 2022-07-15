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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 28303 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Спокійних ночей в окупантів не буде: Зеленський обіцяє загарбникам відповідь на терор

Спокійних ночей в окупантів не буде: Зеленський обіцяє загарбникам відповідь на терор

Київ • УНН

 • 229706 перегляди

КИЇВ. 16 липня. УНН. Після Вінниці та інших терористичних ударів російської армії окупанти повинні відчути, що значить справедлива відповідь на терор. Про це у своєму відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Цитата

"Європейський Союз оголосив перші деталі нового, сьомого санкційного пакету, який готується проти російської федерації, і завдання українських дипломатів – зробити все для посилення цього пакету. Після Вінниці та інших терористичних ударів російської армії окупанти повинні відчути, що значить справедлива відповідь на терор. Зокрема відчути завдяки санкціям. Звичайно, свою частину відповіді обов’язково забезпечать Збройні Сили України. Спокійних ночей в окупантів не буде", - сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ракетний удар по центру Вінниці: Зеленський опублікував відео наслідків

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