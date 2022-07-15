Спокійних ночей в окупантів не буде: Зеленський обіцяє загарбникам відповідь на терор

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"Європейський Союз оголосив перші деталі нового, сьомого санкційного пакету, який готується проти російської федерації, і завдання українських дипломатів – зробити все для посилення цього пакету. Після Вінниці та інших терористичних ударів російської армії окупанти повинні відчути, що значить справедлива відповідь на терор. Зокрема відчути завдяки санкціям. Звичайно, свою частину відповіді обов’язково забезпечать Збройні Сили України. Спокійних ночей в окупантів не буде", - сказав він.

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