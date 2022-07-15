Спокойных ночей у оккупантов не будет: Зеленский обещает захватчикам ответ на террор
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. После Винницы и других террористических ударов русской армии оккупанты должны почувствовать, что значит справедливый ответ на террор. Об этом в своем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Цитата
"Европейский Союз объявил первые детали нового, седьмого санкционного пакета, который готовится против российской федерации, и задача украинских дипломатов – сделать все для усиления этого пакета. После Винницы и других террористических ударов российской армии оккупанты должны почувствовать, что значит справедливый ответ на террор. В частности, почувствовать благодаря санкциям. Конечно, свою часть ответа обязательно обеспечат Вооруженные Силы Украины. Спокойных ночей у оккупантов не будет", - сказал он.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ракетный удар по центру Винницы: Зеленский опубликовал видео последствий