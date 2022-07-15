Спокойных ночей у оккупантов не будет: Зеленский обещает захватчикам ответ на террор

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"Европейский Союз объявил первые детали нового, седьмого санкционного пакета, который готовится против российской федерации, и задача украинских дипломатов – сделать все для усиления этого пакета. После Винницы и других террористических ударов российской армии оккупанты должны почувствовать, что значит справедливый ответ на террор. В частности, почувствовать благодаря санкциям. Конечно, свою часть ответа обязательно обеспечат Вооруженные Силы Украины. Спокойных ночей у оккупантов не будет", - сказал он.

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