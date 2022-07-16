Оккупанты осознают, что мы постепенно становимся сильнее - Зеленский

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"Сейчас, когда я записываю это обращение, почти по всей территории нашего государства – воздушная тревога. Есть предварительная информация относительно попаданий – Днепр, Кременчуг, Киевщина. Оккупанты осознают, что мы постепенно становимся сильнее, и цель их террора очень проста – давить на наше общество, запугивать людей, наносить максимальный ущерб украинским городам, пока российские террористы еще способны это делать", - сказал Зеленский.

Он призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

"Поэтому я прошу вас: пожалуйста, не игнорируйте сейчас сигналов воздушной тревоги. Соответствующих правил поведения надо соблюдать всегда, и особенно на объектах, имеющих общественное значение. Конечно, мы придем к тому дню, когда русский террор станет невозможным. Но для этого еще нужно время. Еще нужно бороться. И мы будем бороться", - добавил президент.

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