Оккупанты осознают, что мы постепенно становимся сильнее - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты понимают, что ВСУ постепенно становятся сильнее, поэтому захватчики пытаются наносить максимальный ущерб украинским городам, запугивать людей, передает УНН.
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"Сейчас, когда я записываю это обращение, почти по всей территории нашего государства – воздушная тревога. Есть предварительная информация относительно попаданий – Днепр, Кременчуг, Киевщина. Оккупанты осознают, что мы постепенно становимся сильнее, и цель их террора очень проста – давить на наше общество, запугивать людей, наносить максимальный ущерб украинским городам, пока российские террористы еще способны это делать", - сказал Зеленский.
Он призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
"Поэтому я прошу вас: пожалуйста, не игнорируйте сейчас сигналов воздушной тревоги. Соответствующих правил поведения надо соблюдать всегда, и особенно на объектах, имеющих общественное значение. Конечно, мы придем к тому дню, когда русский террор станет невозможным. Но для этого еще нужно время. Еще нужно бороться. И мы будем бороться", - добавил президент.
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