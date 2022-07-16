Зеленський: США готують оборонний бюджет на новий фінансовий рік – з додатковою допомогою для України

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"Сполучені Штати Америки готують оборонний бюджет на новий фінансовий рік – з додатковою допомогою для України. Зокрема, йдеться і про розширення можливостей нашої військової авіації. Ця та інша американська допомога для нашої держави значно посилить наш оборонний потенціал. Це важливо", - зазначив він.

Зеленський також висловив вдячність американському народу, президентові США Джо Байдену, Конгресу США за надану підтримку.

"Тільки за останні два тижні в український бюджет було перераховано 3 млрд доларів від Сполучених Штатів Америки, і це дає нам змогу забезпечувати сьогодні поточні соціальні потреби українців. Америка справді є лідером у глобальному захисті свободи", - додав президент.

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