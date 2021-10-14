Зеленский сегодня посетит Хортицу
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в четверг совершит визит в Запорожье, в том числе Глава государства посетит остров Хортица, где зарождалось украинское казачество. Информацию о визите Президента обнародовано на сайте Запорожской ОГА, пишет УНН.
Цитата
"14 октября, Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в торжествах по случаю празднования Дня защитников и защитниц Украины, которые состоятся на территории Национального заповедника на острове Хортица", - говорится в сообщении ОГА.
Детали
Сообщается, что в рамках мероприятий с участием Главы государства состоится принесение присяги лицеистами.
Добавим
В Украине 14 октября в день святой Покровы Пресвятой Богородицы отмечается День защитников Украины одновременно с Днем Украинского казачества. Также 14 октября традиционно отмечают как день создания Украинской повстанческой армии.