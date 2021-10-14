Зеленський сьогодні відвідає Хортицю
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у четвер здійснить візит до Запоріжжя, серед іншого Глава держави відвідає острів Хортиця, де зароджувалось українське козацтво. Інформація про візит Президента оприлюднена на сайті Запорізької ОДА, пише УНН.
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“14 жовтня, Президент України Володимир Зеленський візьме участь в урочистостях з нагоди святкування Дня захисників та захисниць України, які відбудуться на території Національного заповідника на острові Хортиця”, — йдеться в повідомленні ОДА.
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Повідомляється, що в рамках заходів за участі Глави держави відбудеться складання присяги ліцеїстами.
Додамо
В Україні 14 жовтня у день святої Покрови Пресвятої Богородиці відзначається День захисників України водночас з Днем Українського козацтва. Також 14 жовтня традиційно відзначають як день створення Української повстанської армії.