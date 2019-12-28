Зеленский одобрил перезапуск НКРЭКУ

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КИЕВ. 28 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон по изменениям правового статуса Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг и особенностей назначения и прекращения полномочий членов регулятора. Об этом сообщается на сайте парламента, передает УНН.

"27 декабря 2019 года возвращено с подписью от Президента", - говорится в сообщении о состоянии прохождения документа.

Согласно пояснительной записке к документу, положениями законопроекта регулируются вопросы порядка назначения членов конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов регулятора, членов регулятора - по результатам открытого конкурса.

Нормами законопроекта предусмотрен также запрет увольнения членов регулятора в случае сложения полномочий Кабмином перед новоизбранной Верховной Радой, отставки Кабмина, принятой ВРУ, или формирования нового состава Кабмина.

Изменения, которые вносятся в другие законы Украины, как отмечается, направлены на исполнение решения КСУ, а также касаются усиления функций регулятора по контролю в сфере соблюдения предприятиями на рынке энергетики и коммунальных услуг законодательства, недопущения обеспечения иска через остановку решений регулятора по установлению тарифов.

Напомним, 19 декабря парламентарии внесли изменения в закон о НКРЭКУ.

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