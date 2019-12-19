Парламентарі внесли зміни до закону про НКРЕКП
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект №2490-1 про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конституційних принципів у сферах енергетики та комунальних послуг. Відповідне рішення підтримали 265 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Проект закону №2490-1 про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конституційних принципів у сферах енергетики та комунальних послуг передбачає виконання рішення Конституційного Суду України щодо створення правових підстав для функціонування Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Законопроектом передбачається внесення змін до Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" зокрема, в частині її правового статусу та особливостей призначення та припинення повноважень членів Регулятора.
Так, відповідно до норм законопроекту, призначення членів Конкурсної комісії має відбуватися за результатами відкритого конкурсу. Окрім того, забороняється незаконне втручання державних органів, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, політичних партій, громадських об’єднань, інших фізичних або юридичних осіб у діяльність Конкурсної комісії.
Після визначення кандидатів, комісія надає список до Кабміну. Члени Регулятора призначаються на посади розпорядженням Кабінету Міністрів України. Строк повноважень членів Регулятора становить шість років.
Окрім того, законопроектом пропонується визначити НКРЕКП, як постійно діючий центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, який утворюється Кабінетом Міністрів України.
Також згідно із законопроектом зарплата членів регулятора буде прив'язана до прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а не до мінімальної зарплати, як було раніше.
"До другого читання законодавчо визначено спеціальні особливості статусу регулятора, віднесено до повноважень ВРУ щорічний розгляд звіту щодо діяльності регулятора. Тобто, ми посилюємо роль парламенту", - сказав під час обговорення законопроекту голова комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.
Нагадаємо, 5 грудня Верховна Рада України ухвалила за основу проект закону №2490-1 щодо приведення у відповідність до Конституції України ЗУ "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" та інших законів. Відповідне рішення підтримали 262 народних депутати України.