Зеленский отменил около 60 указов

$41.320.07
47.030.11
ukru
США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg
05:58 • 3300 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 40801 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 91449 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 136643 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 127691 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71034 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 75928 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 188793 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150796 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 159005 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
2м/с
45%
Популярные новости

Атака ударных дронов по Одессе: загорелся жилой дом, повреждена гражданская инфраструктура

15 апреля, 23:47 • 4680 просмотра

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

01:06 • 10520 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

02:15 • 14375 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

02:51 • 13143 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

03:45 • 17543 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 136643 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 127691 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 95084 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 106481 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 136268 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 11987 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 14313 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 16743 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 19608 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 21260 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

Зеленский отменил около 60 указов

Киев • УНН

 • 24048 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым признаны утратившими силу ряд указов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Указ №418/2019.

Зеленский отменил около 60 указов

Документом указано признать утратившими силу:

1) Указ Президента Украины от 19 декабря 1991 года № 9 "О временных неотложных мерах по усилению борьбы со спекуляцией и незаконной торговой деятельностью";

2) Указ Президента Украины от 18 июня 1993 года № 219 "О порядке выполнения Государственного бюджета Украины";

3) Указ Президента Украины от 16 октября 1993 года № 464 "Об обеспечении формирования государственных продовольственных и фуражных ресурсов";

4) Указ Президента Украины от 2 ноября 1993 года № 504 "Об уплате государственной пошлины за вексельные бланки";

5) Указ Президента Украины от 11 декабря 1993 года № 577 "Вопросы обеспечения государственных ресурсов сахара";

6) Указ Президента Украины от 7 апреля 1994 года № 141 "О Государственных товарные облигации материальных ресурсов Украины";

7) Указ Президента Украины от 29 апреля 1994 года № 196 "О внесении изменений в Указ Президента Украины от 2 ноября 1993 года № 504";

8) Указ Президента Украины от 5 мая 1994 года № 213 "О мерах по либерализации экспортной политики в Украине";

9) Указ Президента Украины от 22 августа 1994 года № 457 "О совершенствовании валютного регулирования";

10) Указ Президента Украины от 7 сентября 1994 года № 502 "О мерах по упорядочению цен на отдельные периодические издания";

11) Указ Президента Украины от 14 сентября 1994 года № 530 "О выпуске и обращении векселей для покрытия взаимной задолженности субъектов предпринимательской деятельности Украины";

12) Указ Президента Украины от 18 ноября 1994 года № 685 "О дополнительных мерах по государственной поддержке периодических изданий";

13) Указ Президента Украины от 26 ноября 1994 года № 699 "О мерах по обеспечению прав граждан на использование приватизационных имущественных сертификатов";

14) Указ Президента Украины от 21 декабря 1994 года № 785 "Об установлении рентной платы за нефть и природный газ, добываемые в Украине";

15) Указ Президента Украины от 22 декабря 1994 года № 797 "О внесении изменений в Указ Президента Украины от 16 октября 1993 года № 464";

16) Указ Президента Украины от 22 декабря 1994 года № 798 "О внесении изменений в Указ Президента Украины от 2 ноября 1993 года № 504";

17) Указ Президента Украины от 28 декабря 1994 года № 812 "О некоторых мерах по поддержке предприятий, учреждений, организаций в условиях либерализации цен";

18) Указ Президента Украины от 30 декабря 1994 года № 834 "О внесении изменений в Указ Президента Украины от 26 ноября 1994 года № 699";

19) Указ Президента Украины от 17 января 1995 года № 54 "О приостановлении действия абзаца третьего статьи 2 Указа Президента Украины от 28 декабря 1994 года № 812";

20) Указ Президента Украины от 18 января 1995 года № 63 "О мерах по реформированию аграрных отношений";

21) Указ Президента Украины от 9 марта 1995 года № 198 "О внесении изменений в Указ Президента Украины от 21 декабря 1994 года № 785";

22) статьи 2-5 Указа Президента Украины от 4 апреля 1995 года № 282 "О структурной перестройке в электроэнергетическом комплексе Украины";

23) Указ Президента Украины от 1 мая 1995 года № 343 "О мерах по укреплению финансовой дисциплины при выполнении Государственного бюджета Украины";

24) Указ Президента Украины от 12 июня 1995 года № 436 "О применении штрафных санкций за нарушение норм по регулированию обращения наличности";

25) Указ Президента Украины от 19 июня 1995 года № 459 "Об обеспечении управления имуществом, находящимся в общегосударственной собственности, в процессе его приватизации";

26) Указ Президента Украины от 30 июня 1995 года № 497 "О Северокрымской экспериментальную экономическую зону" Сиваш";

27) Указ Президента Украины от 30 июня 1995 года № 500 "О внесении изменений в Указ Президента Украины от 31 мая 1995 года № 405";

28) Указ Президента Украины от 11 июля 1995 года № 603 "О государственном регулировании отношений в сфере торговли";

29) Указ Президента Украины от 12 июля 1995 года № 609 "О марках акцизного сбора на алкогольные напитки и табачные изделия";

30) Указ Президента Украины от 26 июля 1995 года № 658 "О расширении сферы обращения векселей";

31) Указ Президента Украины от 3 августа 1995 года № 711 "О внесении изменений в Указ Президента Украины от 22 августа 1994 года № 457";

32) Указ Президента Украины от 13 сентября 1995 года № 839 "Об инвестировании имущественных ценностей резидентами за пределами Украины";

33) Указ Президента Украины от 18 сентября 1995 года № 849 "О введении марок акцизного сбора на алкогольные напитки и табачные изделия";

34) Указ Президента Украины от 19 сентября 1995 года № 851 "О внесении изменений в Указ Президента Украины от 26 ноября 1994 года № 699";

35) Указ Президента Украины от 17 ноября 1995 № 1062 "О мерах по проведению эксперимента в Северокрымской экспериментальной экономической зоне "Сиваш";

36) Указ Президента Украины от 19 февраля 1996 года № 134 "О внесении изменений в Указ Президента Украины от 17 ноября 1995 № 1062";

37) Указ Президента Украины от 11 марта 1996 года № 173 "О внесении изменений в Указ Президента Украины от 12 июня 1995 года № 436";

38) Указ Президента Украины от 15 марта 1996 года № 192 "О дополнительных мерах по финансированию нужд национальной обороны, правоохранительной деятельности и обеспечения безопасности государства";

39) Указ Президента Украины от 5 апреля 1996 года № 243 "О мерах по стабилизации финансового состояния предприятий";

40) Указ Президента Украины от 6 мая 1996 года № 310 "О внесении изменений в Указ Президента Украины от 28 декабря 1994 года № 812";

41) Указ Президента Украины 12 июня 1996 № 417 "О школьную форму для учащихся средних учебных заведений";

42) Указ Президента Украины от 11 июля 1996 года № 533 "О внесении изменений в Указ Президента Украины от 2 ноября 1993 года № 504";

43) Указ Президента Украины от 18 июля 1996 года № 576 "О мерах по реформированию инвестиционной политики в Украине";

44) Указ Президента Украины от 17 августа 1996 года № 709 "О внесении дополнения в Указ Президента Украины от 5 апреля 1996 №243";

45) абзац третий статьи 1 Указа Президента Украины от 9 декабря 1996 года № 1178 "О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых указов Президента Украины";

46) Указ Президента Украины от 16 апреля 1997 года № 332 "О государственной экономической поддержке отечественных печатных средств массовой информации";

47) абзацы третий - пятый Указа Президента Украины от 23 мая 1997 года № 463 "О внесении изменений в некоторые указы Президента Украины";

48) Указ Президента Украины от 15 июля 1997 года № 646 "О внесении изменения в Указ Президента Украины от 12 июня 1995 года № 436";

49) пункты "б" и "в" статьи 1 Указа Президента Украины от 3 сентября 1997 года № 949 "Об изменениях и признании утратившими силу некоторых указов Президента Украины";

50) Указ Президента Украины от 1 ноября 1997 года № 1228 "Вопросы применения Указа Президента Украины от 30 июня 1995 года № 497";

51) Указ Президента Украины от 10 июля 1998 года № 762 "Об упорядочении взимания платы за совершение нотариальных действий";

52) абзац второй Указа Президента Украины от 10 августа 1998 года № 866 "О внесении изменений в некоторые указы Президента Украины";

53) Указ Президента Украины от 7 сентября 1998 года № 982 "О регулировании размера платы за пользование временно свободными остатками бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов";

54) статью 4 Указа Президента Украины от 15 сентября 1998 года № 1019 "О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Украины";

55) пункт 39 изменений, которые вносятся в акты Президента Украины, утвержденных Указом Президента Украины от 27 января 1999 года № 70 "Об изменениях и признании утратившими силу некоторых актов Президента Украины";

56) Указ Президента Украины от 11 мая 1999 года № 491 "О внесении изменений в Указ Президента Украины от 12 июня 1995 года № 436";

57) Указ Президента Украины от 26 июля 2000 года № 920 "О внесении изменения в Указ Президента Украины от 12 июня 1995 №436";

58) статью 2 Указа Президента Украины от 31 июля 2000 года № 932 "О валютно-кредитную совет Кабинета Министров Украины";

59) Указ Президента Украины от 19 августа 2000 года № 994 "О Наблюдательном совете по контролю за проведением эксперимента в Северокрымской экспериментальной экономической зоне "Сиваш";

60) Указ Президента Украины от 2 сентября 2000 года № 1043 "О внесении изменений в Указ Президента Украины от 13 сентября 1995 года № 839";

61) Указ Президента Украины от 7 сентября 2001 года № 802 "О внесении изменений в Указ Президента Украины от 12 июня 1995 года № 436".

Указ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, потерял силу один из указов Ющенко.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$63.83
Bitcoin
$83,366.70
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$33.91
Золото
$3,307.09
Ethereum
$1,571.74