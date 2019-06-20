Зеленский отменил около 60 указов

Документом указано признать утратившими силу:

1) Указ Президента Украины от 19 декабря 1991 года № 9 "О временных неотложных мерах по усилению борьбы со спекуляцией и незаконной торговой деятельностью";

2) Указ Президента Украины от 18 июня 1993 года № 219 "О порядке выполнения Государственного бюджета Украины";

3) Указ Президента Украины от 16 октября 1993 года № 464 "Об обеспечении формирования государственных продовольственных и фуражных ресурсов";

4) Указ Президента Украины от 2 ноября 1993 года № 504 "Об уплате государственной пошлины за вексельные бланки";

5) Указ Президента Украины от 11 декабря 1993 года № 577 "Вопросы обеспечения государственных ресурсов сахара";

6) Указ Президента Украины от 7 апреля 1994 года № 141 "О Государственных товарные облигации материальных ресурсов Украины";

7) Указ Президента Украины от 29 апреля 1994 года № 196 "О внесении изменений в Указ Президента Украины от 2 ноября 1993 года № 504";

8) Указ Президента Украины от 5 мая 1994 года № 213 "О мерах по либерализации экспортной политики в Украине";

9) Указ Президента Украины от 22 августа 1994 года № 457 "О совершенствовании валютного регулирования";

10) Указ Президента Украины от 7 сентября 1994 года № 502 "О мерах по упорядочению цен на отдельные периодические издания";

11) Указ Президента Украины от 14 сентября 1994 года № 530 "О выпуске и обращении векселей для покрытия взаимной задолженности субъектов предпринимательской деятельности Украины";

12) Указ Президента Украины от 18 ноября 1994 года № 685 "О дополнительных мерах по государственной поддержке периодических изданий";

13) Указ Президента Украины от 26 ноября 1994 года № 699 "О мерах по обеспечению прав граждан на использование приватизационных имущественных сертификатов";

14) Указ Президента Украины от 21 декабря 1994 года № 785 "Об установлении рентной платы за нефть и природный газ, добываемые в Украине";

15) Указ Президента Украины от 22 декабря 1994 года № 797 "О внесении изменений в Указ Президента Украины от 16 октября 1993 года № 464";

16) Указ Президента Украины от 22 декабря 1994 года № 798 "О внесении изменений в Указ Президента Украины от 2 ноября 1993 года № 504";

17) Указ Президента Украины от 28 декабря 1994 года № 812 "О некоторых мерах по поддержке предприятий, учреждений, организаций в условиях либерализации цен";

18) Указ Президента Украины от 30 декабря 1994 года № 834 "О внесении изменений в Указ Президента Украины от 26 ноября 1994 года № 699";

19) Указ Президента Украины от 17 января 1995 года № 54 "О приостановлении действия абзаца третьего статьи 2 Указа Президента Украины от 28 декабря 1994 года № 812";

20) Указ Президента Украины от 18 января 1995 года № 63 "О мерах по реформированию аграрных отношений";

21) Указ Президента Украины от 9 марта 1995 года № 198 "О внесении изменений в Указ Президента Украины от 21 декабря 1994 года № 785";

22) статьи 2-5 Указа Президента Украины от 4 апреля 1995 года № 282 "О структурной перестройке в электроэнергетическом комплексе Украины";

23) Указ Президента Украины от 1 мая 1995 года № 343 "О мерах по укреплению финансовой дисциплины при выполнении Государственного бюджета Украины";

24) Указ Президента Украины от 12 июня 1995 года № 436 "О применении штрафных санкций за нарушение норм по регулированию обращения наличности";

25) Указ Президента Украины от 19 июня 1995 года № 459 "Об обеспечении управления имуществом, находящимся в общегосударственной собственности, в процессе его приватизации";

26) Указ Президента Украины от 30 июня 1995 года № 497 "О Северокрымской экспериментальную экономическую зону" Сиваш";

27) Указ Президента Украины от 30 июня 1995 года № 500 "О внесении изменений в Указ Президента Украины от 31 мая 1995 года № 405";

28) Указ Президента Украины от 11 июля 1995 года № 603 "О государственном регулировании отношений в сфере торговли";

29) Указ Президента Украины от 12 июля 1995 года № 609 "О марках акцизного сбора на алкогольные напитки и табачные изделия";

30) Указ Президента Украины от 26 июля 1995 года № 658 "О расширении сферы обращения векселей";

31) Указ Президента Украины от 3 августа 1995 года № 711 "О внесении изменений в Указ Президента Украины от 22 августа 1994 года № 457";

32) Указ Президента Украины от 13 сентября 1995 года № 839 "Об инвестировании имущественных ценностей резидентами за пределами Украины";

33) Указ Президента Украины от 18 сентября 1995 года № 849 "О введении марок акцизного сбора на алкогольные напитки и табачные изделия";

34) Указ Президента Украины от 19 сентября 1995 года № 851 "О внесении изменений в Указ Президента Украины от 26 ноября 1994 года № 699";

35) Указ Президента Украины от 17 ноября 1995 № 1062 "О мерах по проведению эксперимента в Северокрымской экспериментальной экономической зоне "Сиваш";

36) Указ Президента Украины от 19 февраля 1996 года № 134 "О внесении изменений в Указ Президента Украины от 17 ноября 1995 № 1062";

37) Указ Президента Украины от 11 марта 1996 года № 173 "О внесении изменений в Указ Президента Украины от 12 июня 1995 года № 436";

38) Указ Президента Украины от 15 марта 1996 года № 192 "О дополнительных мерах по финансированию нужд национальной обороны, правоохранительной деятельности и обеспечения безопасности государства";

39) Указ Президента Украины от 5 апреля 1996 года № 243 "О мерах по стабилизации финансового состояния предприятий";

40) Указ Президента Украины от 6 мая 1996 года № 310 "О внесении изменений в Указ Президента Украины от 28 декабря 1994 года № 812";

41) Указ Президента Украины 12 июня 1996 № 417 "О школьную форму для учащихся средних учебных заведений";

42) Указ Президента Украины от 11 июля 1996 года № 533 "О внесении изменений в Указ Президента Украины от 2 ноября 1993 года № 504";

43) Указ Президента Украины от 18 июля 1996 года № 576 "О мерах по реформированию инвестиционной политики в Украине";

44) Указ Президента Украины от 17 августа 1996 года № 709 "О внесении дополнения в Указ Президента Украины от 5 апреля 1996 №243";

45) абзац третий статьи 1 Указа Президента Украины от 9 декабря 1996 года № 1178 "О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых указов Президента Украины";

46) Указ Президента Украины от 16 апреля 1997 года № 332 "О государственной экономической поддержке отечественных печатных средств массовой информации";

47) абзацы третий - пятый Указа Президента Украины от 23 мая 1997 года № 463 "О внесении изменений в некоторые указы Президента Украины";

48) Указ Президента Украины от 15 июля 1997 года № 646 "О внесении изменения в Указ Президента Украины от 12 июня 1995 года № 436";

49) пункты "б" и "в" статьи 1 Указа Президента Украины от 3 сентября 1997 года № 949 "Об изменениях и признании утратившими силу некоторых указов Президента Украины";

50) Указ Президента Украины от 1 ноября 1997 года № 1228 "Вопросы применения Указа Президента Украины от 30 июня 1995 года № 497";

51) Указ Президента Украины от 10 июля 1998 года № 762 "Об упорядочении взимания платы за совершение нотариальных действий";

52) абзац второй Указа Президента Украины от 10 августа 1998 года № 866 "О внесении изменений в некоторые указы Президента Украины";

53) Указ Президента Украины от 7 сентября 1998 года № 982 "О регулировании размера платы за пользование временно свободными остатками бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов";

54) статью 4 Указа Президента Украины от 15 сентября 1998 года № 1019 "О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Украины";

55) пункт 39 изменений, которые вносятся в акты Президента Украины, утвержденных Указом Президента Украины от 27 января 1999 года № 70 "Об изменениях и признании утратившими силу некоторых актов Президента Украины";

56) Указ Президента Украины от 11 мая 1999 года № 491 "О внесении изменений в Указ Президента Украины от 12 июня 1995 года № 436";

57) Указ Президента Украины от 26 июля 2000 года № 920 "О внесении изменения в Указ Президента Украины от 12 июня 1995 №436";

58) статью 2 Указа Президента Украины от 31 июля 2000 года № 932 "О валютно-кредитную совет Кабинета Министров Украины";

59) Указ Президента Украины от 19 августа 2000 года № 994 "О Наблюдательном совете по контролю за проведением эксперимента в Северокрымской экспериментальной экономической зоне "Сиваш";

60) Указ Президента Украины от 2 сентября 2000 года № 1043 "О внесении изменений в Указ Президента Украины от 13 сентября 1995 года № 839";

61) Указ Президента Украины от 7 сентября 2001 года № 802 "О внесении изменений в Указ Президента Украины от 12 июня 1995 года № 436".

Указ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, потерял силу один из указов Ющенко.