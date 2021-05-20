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Зеленский: ситуация на Донбассе может стать предметом всеукраинского референдума

Киев • УНН

 • 22002 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Вопрос ситуации на Донбассе может стать предметом всеукраинского референдума. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время итоговой пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Зеленский: ситуация на Донбассе может стать предметом всеукраинского референдума

Цитата:

"Что касается государственного референдума, я считаю, что это должен быть главный вопрос, который у нас сегодня есть. Я считаю, что это ситуация на Донбассе", - заявил Глава государства.

Детали

Он добавил, что власти имеют несколько планов решения ситуации на Донбассе, по прекращению войны и возвращению временно оккупированных территорий.

"(...) Мы представим на рассмотрение общества именно референдум с такой тематикой. Это может быть один из планов, если не сработает другой", - заявил Зеленский.

Глава государства отметил, что будет выполнять свои обязанности в соответствии с Конституцией, и он имеет право президентской инициативы.

Что было ранее

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле подписал закон о народовластии через всеукраинский референдум.

26 января парламентарии приняли в целом законопроект о народовластии через всеукраинский референдум.

Ранее первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук сообщал, что вопрос для всеукраинского референдума должен формулировать народ.

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Дополнение

Сегодня в Киеве проходит пресс-конференция по итогам двух лет деятельности на посту Президента Украины Владимира Зеленского. Местом проведения мероприятия в этот раз избрано территорию ГП "Антонов".

Пресс-конференция началась в 12:00 и продлится до 2,5 часа - по крайней мере, так пообещал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, которого называют ответственным за коммуникационную стратегию в ОП.

Он же и озвучил главные темы мероприятия.

Так, ожидается, что Глава государства подведет итоги двух лет работы; проанализирует результаты реформ; определит дальнейшие направления развития Украины.

Напомним, что предыдущие меры модерировала Юлия Мендель, недавно оставившая должность пресс-секретаря.

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