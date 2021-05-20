Зеленський: ситуація на Донбасі може стати предметом всеукраїнського референдуму
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Питання ситуації на Донбасі може стати предметом всеукраїнського референдуму. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час підсумкової пресконференції, передає кореспондент УНН.
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”Щодо державного референдуму, я вважаю, що це має бути найголовніше питання, яке у нас сьогодні є. Я вважаю, що це ситуація на Донбасі", - заявив Глава держави.
Деталі
Він додав, що влада має декілька планів вирішення ситуації на Донбасі, щодо припинення війни та повернення тимчасово окупованих територій.
"(…) Ми представимо на розгляд суспільства саме референдум з такою тематикою. Це може бути один із планів, якщо не спрацює інший", - заявив Зеленський.
Глава держави зауважив, що буде виконувати свої обов'язки відповідно до Конституції, і він має право президентської ініціативи.
Що було раніше
Президент України Володимир Зеленський у квітні підписав закон про народовладдя через всеукраїнський референдум.
26 січня парламентарі ухвалили в цілому законопроект про народовладдя через всеукраїнський референдум.
Раніше перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук повідомляв, що питання для всеукраїнського референдуму має формулювати народ.
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Доповнення
Сьогодні у Києві відбувається пресконференція за підсумками двох років діяльності на посаді Президента України Володимира Зеленського. Місцем проведення заходу цього разу обрано територію ДП “Антонов”.
Пресконференція розпочалася о 12:00 і триватиме до 2,5 години - принаймні, так пообіцяв радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, якого називають відповідальним за комунікаційну стратегію в ОП.
Він же і озвучив головні теми заходу.
Так, очікується, що Глава держави підіб’є підсумки двох років роботи; проаналізує результати реформ; окреслить подальші напрямки розвитку України.
Нагадаємо, що попередні заходи модерувала Юлія Мендель, яка нещодавно залишила посаду прессекретаря.