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Зеленский: сигналы с переговоров можно назвать положительными, но они не заглушают разрывов российских снарядов

Киев • УНН

 • 92935 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении прокомментировал итоги переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле 29 марта, передает УНН. 

Зеленский: сигналы с переговоров можно назвать положительными, но они не заглушают разрывов российских снарядов

Детали

"Оборона Украины - это задача сейчас номер один, а все остальное - производное от этого. Именно на таком фундаменте рассматриваю и сообщения о переговорном процессе, который продолжается на разных уровнях с представителями рф. Враг до сих пор на нашей территории. Обстрелы наших городов продолжаются. Мариуполь заблокирован. Ракетные и авиационные удары не прекращаются. Это-реальность. Это-факты. Поэтому Вооруженные Силы Украины, наша разведка, все, кто присоединился к обороне государства, - это на сегодня единственная гарантия нашего выживания. Как народу. Как государства. Гарантия, которая работает", - сказал Зеленский.

По его словам можно называть положительными те сигналы, которые мы слышим с переговорной площадки. Но эти сигналы не заглушают разрывы русских снарядов.

"Конечно, мы видим все риски. Конечно, мы не видим оснований для доверия словам, звучащим от тех или иных представителей государства, которое продолжает воевать ради нашего уничтожения. Украинцы-не наивные люди. Украинцы уже научились и за эти 34 дня вторжения, и за прошедшие восемь лет войны на Донбассе, что доверять можно лишь конкретному результату. Фактам-если они изменятся на нашей земле. Безусловно, Украина настроена на переговоры и будет продолжать переговорный процесс. В той мере, в какой это действительно от нас зависит. Мы рассчитываем на результат. Должна быть реальная безопасность для нас, для нашего государства, для суверенитета. Для наших людей. Российские войска должны покинуть оккупированные районы. Суверенитет и территориальная целостность Украины должны быть гарантированы. Никаких компромиссов по суверенитету и нашей территориальной целостности не может быть. И не будет" - подчеркнул президент.

Также он добавил, что любые решения, которые имеют значение для нашего народа, должны приниматься не одним человеком и не группой людей с любыми политическими взглядами, а всем украинским народом.

Напомним

Зеленский заявил, что вопрос о снятии санкций которые были наложены на рф может даже не может подниматься, пока не завершится война.

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