Зеленский: среди тем переговоров с главой МИД Турции - риски из-за блокирования рф "зернового коридора"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назвал среди тем переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом риски, связанные с российским блокированием "зернового коридора" в Черном море, пишет УНН.
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"Встреча с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Много важных вопросов: Формула мира, подготовка к Глобальному саммиту мира, риски, связанные с российским блокированием Черноморского зернового коридора", - написал Зеленский в соцсетях.
При этом Глава государства поблагодарил Турцию за "постоянную и последовательную поддержку Украины".
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Зеленский встретился с главой МИД Турции в Киеве.