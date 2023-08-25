Зеленский: среди тем переговоров с главой МИД Турции - риски из-за блокирования рф "зернового коридора"

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"Встреча с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Много важных вопросов: Формула мира, подготовка к Глобальному саммиту мира, риски, связанные с российским блокированием Черноморского зернового коридора", - написал Зеленский в соцсетях.

При этом Глава государства поблагодарил Турцию за "постоянную и последовательную поддержку Украины".

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Зеленский встретился с главой МИД Турции в Киеве.