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19:26 • 35387 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 96816 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 104554 просмотра

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Зеленский: среди тем переговоров с главой МИД Турции - риски из-за блокирования рф "зернового коридора"

Зеленский: среди тем переговоров с главой МИД Турции - риски из-за блокирования рф "зернового коридора"

Киев • УНН

 • 587510 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назвал среди тем переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом риски, связанные с российским блокированием "зернового коридора" в Черном море, пишет УНН.

Цитата

"Встреча с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Много важных вопросов: Формула мира, подготовка к Глобальному саммиту мира, риски, связанные с российским блокированием Черноморского зернового коридора", - написал Зеленский в соцсетях.

При этом Глава государства поблагодарил Турцию за "постоянную и последовательную поддержку Украины".

Дополнение

Зеленский встретился с главой МИД Турции в Киеве.

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