Зеленський: серед тем переговорів з головою МЗС Туреччини - ризики через блокування рф "зернового коридору"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський назвав серед тем переговорів з головою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом ризики, пов'язані з російським блокуванням "зернового коридору" у Чорному морі, пише УНН.
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"Зустріч із міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. Багато важливих питань: Формула миру, підготовка до Глобального саміту миру, ризики, пов’язані з російським блокуванням Чорноморського зернового коридору", - написав Зеленський у соцмережах.
При цьому Глава держави подякував Туреччині за "постійну та послідовну підтримку України".
Доповнення
Зеленський зустрівся з головою МЗС Туреччини у Києві.