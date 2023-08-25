Зеленський: серед тем переговорів з головою МЗС Туреччини - ризики через блокування рф "зернового коридору"

Цитата

"Зустріч із міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. Багато важливих питань: Формула миру, підготовка до Глобального саміту миру, ризики, пов’язані з російським блокуванням Чорноморського зернового коридору", - написав Зеленський у соцмережах.

При цьому Глава держави подякував Туреччині за "постійну та послідовну підтримку України".

Доповнення

Зеленський зустрівся з головою МЗС Туреччини у Києві.