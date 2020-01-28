Зеленский расширил штат СНБО

"Внести в указы Президента Украины следующие изменения: в статье 1 Указа Президента Украины от 27 января 2015 № 37 "Вопросы Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины" цифры "160" заменить цифрами "190", - говорится в тексте указа.

Добавим, в указанном выше указе от 27 января 2015 года утверждается предельная численность работников Аппарата СНБО Украины в количестве 160 штатных единиц. Таким образом, новым указом штат Аппарата СНБО расширяется.

Также новым указом Зеленский внес изменения в Положение о Национальном координационном центре кибербезопасности.

Напомним, Зеленский сменил состав комиссии по военно-техническому сотрудничеству.