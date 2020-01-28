Зеленський розширив штат РНБО
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким збільшив граничну чисельність працівників Апарату Ради національної безпеки і оборони України на 30 штатних одиниць - до 190. Про це йдеться в президентському указі №27/2020 від 28 січня, передає УНН.
"Внести до указів Президента України такі зміни: у статті 1 Указу Президента України від 27 січня 2015 року № 37 "Питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України" цифри "160" замінити цифрами "190", - йдеться у тексті указу.
Додамо, у вказаному вище указі від 27 січня 2015 року затверджується гранична чисельність працівників Апарату РНБО України у кількості 160 штатних одиниць. Таким чином, новим указом штат Апарату РНБО розширюється.
Також новим указом Зеленський вніс зміни до Положення про Національний координаційний центр кібербезпеки.
Нагадаємо, Зеленський змінив склад комісії з військово-технічного співробітництва.