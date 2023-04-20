Зеленский рассказал, какие шаги ожидает от НАТО на саммите в Вильнюсе

Цитата

«Какие шаги мы ожидаем. Мы ждем именно шаги. Шаги вперед и очень конкретные. Мы хотели бы понять для себя, для нашего государства, общества, что Украина будет в НАТО. Мы об этом начали говорить с г-ном Генеральным секретарем. Нам нужно нечто большее, чем тот формат наших отношений, чем в котором мы сегодня находимся… Мы хотим понимать, когда Украина будет в НАТО. Также мы хотим гарантий безопасности на этом пути», – рассказал Зеленский.

Президент отметил, что Украина не готовит альтернативу членству в НАТО и не рассматривает это как компромисс.

«Мы будем в Североатлантическом союзе. Мы считаем, что это и есть гарантия безопасности для Украины. А пакет гарантий на этом пути пока мы еще не в Альянсе, вот это бы мы хотели утвердить и также быть в этом очень конкретными. Утвердить в Вильнюсе, если будет возможность», - сказал Зеленский.

Дополнение

Киев ожидает, что НАТО на саммите в Вильнюсе летом должен сделать шаг для членства Украины в Альянсе. Глава МИД Дмитрий Кулеба называл Вильнюс 2023 года "поводом исправить ошибки Бухареста в 2008 году".