Зеленський розповів, яких кроків очікує від НАТО на саміті у Вільнюсі

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«Які кроки ми очікуємо. Ми очікуємо саме кроки. Кроки в перед й дуже конкретні. Ми б хотіли зрозуміти для себе, для нашої держави, суспільства, що Україна буде в НАТО. Ми про це почали говорити з паном Генеральним секретарем. Нам потрібно щось більше, ніж той формат наших відносин ніж у якому ми сьогодні знаходимося…Ми хочемо розуміти, коли Україна буде в НАТО. Також ми хочемо гарантій безпеки на цьому шляху», - розповів Зеленський.

Президент зазначив, що Україна не готує альтернативу членству в НАТО й не розглядає, це як компроміс.

«Ми будемо в Альянсі. Ми вважаємо, що це і є гарантії безпеки для України. А пакет гарантій на цьому шляху до поки ми ще не в Альянсі, ось це б ми хотіли затвердити й також бути в цьому дуже конкретними. Затвердити у Вільнюсі, якщо буде така можливість», - сказав Зеленський.

Доповнення

Київ очікує, що НАТО під час саміту у Вільнюсі влітку має зробити крок для членства України в Альянсі. Голова МЗС Дмитро Кулеба називав Вільнюс 2023 "нагодою виправити помилки Бухареста у 2008 році".