Президент рассказал, в каких городах передовой он побывал
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Во время своего традиционного вечернего обращения Владимир Зеленский рассказал детали своего визита на передовой. Президент побывал в Бахмуте и ряде других городов, передает УНН.
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“На пути к передовой я проехал и Славянск, Краматорск, Дружковку, Константиновку... Города, села с ними рядом, которые сейчас буквально борются за жизнь. Жизнь для всех нас — для всех украинцев и для всего украинского, более того — для всего и всех, кто бережет в себе человечность”, — сказал Президент.
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Зеленский заметил, что Россия оставляет после себя в городах, куда приходит.
“Посмотрите, какое у России наступление, что она оставляет там, куда заносит свой флаг. Выжженная земля, уничтоженная жизнь... Боль, руины и могилы — это так называемый „русский мир“. Именно это останавливают наши герои”, — добавил Глава государства.
Напомним
Зеленский заявил, что ключевой задачей для него, да и всех украинцев на следующий год, чтобы мировая поддержка Украины в следующем году сохранялась и даже увеличилась.