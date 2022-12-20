Президент розповів, у яких містах передової він побував

Цитата

“На шляху до передової я проїхав і Словʼянськ, Краматорськ, Дружківку, Костянтинівку... Міста, села з ними поруч, які зараз буквально виборюють життя. Життя для всіх нас — для всіх українців і для всього українського, ба більше — для всього й усіх, хто береже в собі людяність”, — сказав Президент.

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Зеленський зауважив, що Росія залишає після себе у містах куди приходить.

“Подивіться, який у Росії наступ, що вона лишає там, куди заносить свій прапор. Випалену землю, знищене життя... Біль, руїни й могили — це так званий „русский мир“. Саме це зупиняють наші герої”, — додав Глава держави.

Нагадаємо

Зеленський заявив, що ключовим завданням для нього та й усіх українців на наступний рік — щоб світова підтримка України наступного року зберігалася і навіть збільшилася.