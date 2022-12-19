Зеленський назвав головне завдання українців наступного року

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Зеленський повідомив, що звернувся до лідерів десяти держав Північної Європи, об’єднаних у The Joint Expeditionary Force. Під час звернення він просив зброю, снаряди, нові оборонні можливості для України.

“Все те, що дасть нам змогу прискорити закінчення цієї війни. Дякую учасникам саміту за те, що ми сьогодні були почуті — очікуємо на нові рішення щодо постачання нової зброї”, — додав Президент.

Зеленський озвучив головне завдання наступного 2023 року для нашої держави.

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“Ключове завдання всіх нас зараз — і моє завдання, і кожного нашого дипломата й посадовця, — щоб світова підтримка України наступного року не лише зберігалася на такому ж рівні, як цьогоріч, а щоб збільшилася. Саме за тими показниками, які необхідні для посилення наших оборонних операцій”, — заявив Гарант.

Очільник держави зазначив, що це артилерія — треба більше гармат, снарядів, сучасні танки, які поки ще не постачаються Україні, це більш далекобійні системи залпового вогню, сучасна й справді ефективна ППО.