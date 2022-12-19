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Зеленский назвал главную задачу украинцев в следующем году

Зеленский назвал главную задачу украинцев в следующем году

Киев • УНН

 • 893543 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Владимир Зеленский заявил, что ключевой задачей для него и всех украинцев на следующий год — чтобы мировая поддержка Украины в следующем году сохранялась и даже увеличилась.

Это Глава государства объявил во время вечернего обращения, пишет УНН.

Детали

Зеленский сообщил, что обратился к лидерам десяти государств Северной Европы, объединенным в The Joint Expeditionary Force. В обращении он просил оружие, снаряды, новые оборонные возможности для Украины.

“Все то, что позволит нам ускорить окончание этой войны. Спасибо участникам саммита за то, что мы сегодня были услышаны — ожидаем новых решений по поставке нового оружия”, — добавил Президент.

Зеленский озвучил главную задачу в следующем 2023 году для нашего государства.

Цитата

“Ключевая задача всех нас сейчас — и моя задача, и каждого нашего дипломата и должностного лица, — чтобы мировая поддержка Украины в следующем году не только сохранялась на таком же уровне, как в этом году, а чтобы увеличилась. Теми показателями, которые необходимыми для усиления наших оборонных операций”, — заявил Гарант.

Глава государства отметил, что это артиллерия — нужно больше пушек, снарядов, современные танки, которые пока еще не поставляются Украине, это более дальнобойные системы залпового огня, современная действительно эффективная ПВО.

Украинские Национальные Новости

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