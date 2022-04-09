Зеленский рассказал, о трех темах, которые обязательно поднимает на всех международных переговорах

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"Сегодня был плодотворный день для Украины. Для нашей дипломатии. И это уже 45-й день нашей обороны от русского нашествия. Думали ли в москве, что на 45-й день после их вторжения в Киеве будут происходить именно такие события? Нет, они не могли это даже представить. А мы сделали это реальностью. Мы все вместе - каждый украинец, каждая украинка, которые 24 февраля и навсегда выбрали смелость. Выбрали Украину. Выбрали свободу и будущее", - сказал Зеленский.

Детали

Президент отметил, что на всех международных переговорах, во всех контактах с лидерами мира в течение этих 45 дней обязательно поднимает три темы.

"Первое - конкретная помощь нашей обороне. Второе - конкретная помощь нашим людям. Третье - конкретные гарантии безопасности для нашего государства, которая точно победит в этом противостоянии. Конечно, не от всех я слышу конкретные ответы на свои конкретные вопросы. Но ежедневно позитива для Украины все больше. Тем не менее, еще не настолько больше, чтобы можно было точно определить сроки окончания этой войны. россия все еще может позволить себе жить в иллюзиях и стягивать на нашу землю новые военные силы и новую технику. И это значит, что нужно еще больше санкций. Еще больше оружия для нашего государства", - заявил он.

Зеленский добавил, что Джонсон был очень конкретен в ответах на его вопросы.

"Впрочем, как и всегда. И уже определились с ним - какую помощь окажет Великобритания послевоенному восстановлению Украины. Британцы готовы взять шефство над восстановлением Киева и Киевской области. Среди приоритетных задач для нашей дипломатии, для всех контактов с нашими партнерами - введение более мучительных ограничений денежных потоков российской федерации", - сказал президент.

Он подчеркнул, что прежде всего это касается нефтяного бизнеса.

"Демократический мир точно может отказаться от русской нефти и сделать ее токсичной для всех других государств. Именно нефть-один из двух источников российской самоуверенности, их ощущение безнаказанности. Другой источник-газ - также со временем будет перекрыт. Это просто неизбежно. Не только по безопасности, но и по экологическим соображениям. Но Украина не имеет времени ждать. Свобода не имеет времени ждать. Когда тирания начала агрессию против всего, на чем держался мир в Европе, нужно действовать немедленно. Нужно действовать принципиально. И нефтяное эмбарго должно быть первым шагом. Причем на уровне всех демократических государств, всего цивилизованного мира. Тогда россия это почувствует. Тогда это для них будет аргумент - искать мир. Прекратить бессмысленное насилие", - добавил президент Украины.

Напомним

В рамках глобальной кампании "Stand Up For Ukraine" удалось собрать более 10 миллиардов долларов для помощи украинцам.