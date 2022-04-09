Зеленский рассказал, о трех темах, которые обязательно поднимает на всех международных переговорах

$41.170.09
45.030.03
ukru
Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию
07:59 • 32635 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
07:20 • 123037 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

9 апреля, 03:30 • 75151 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 108427 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 143699 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 157202 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 346105 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 138633 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 124822 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 427134 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
3м/с
46%
Популярные новости

Украинцы одержали победы на теннисных турнирах в Анталье и Египте

9 апреля, 01:57 • 57203 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

9 апреля, 02:28 • 66625 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 66405 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

06:02 • 56147 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

07:03 • 53363 просмотра
публикации

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

07:20 • 123037 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 346105 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 349589 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 427134 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 400114 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Денис Шмыгаль

Уоррен Баффет

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Харьков

Донецк

Реклама
УНН Lite

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

09:22 • 16683 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 22634 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 96353 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 128699 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 147819 просмотра
Актуальное

Шахед-136

SpaceX Starship

Телеграмма

Калибр (семейство ракет)

Туполев Ту-22М

Зеленский рассказал, о трех темах, которые обязательно поднимает на всех международных переговорах

Киев • УНН

 • 158387 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении отметил, что на всех международных переговорах, во всех контактах с лидерами мира обязательно поднимает три темы, пишет УНН.

Зеленский рассказал, о трех темах, которые обязательно поднимает на всех международных переговорах

Цитата

"Сегодня был плодотворный день для Украины. Для нашей дипломатии. И это уже 45-й день нашей обороны от русского нашествия. Думали ли в москве, что на 45-й день после их вторжения в Киеве будут происходить именно такие события? Нет, они не могли это даже представить. А мы сделали это реальностью. Мы все вместе - каждый украинец, каждая украинка, которые 24 февраля и навсегда выбрали смелость. Выбрали Украину. Выбрали свободу и будущее", - сказал Зеленский.

Детали 

Президент отметил, что на всех международных переговорах, во всех контактах с лидерами мира в течение этих 45 дней обязательно поднимает три темы.

"Первое - конкретная помощь нашей обороне. Второе - конкретная помощь нашим людям. Третье - конкретные гарантии безопасности для нашего государства, которая точно победит в этом противостоянии. Конечно, не от всех я слышу конкретные ответы на свои конкретные вопросы. Но ежедневно позитива для Украины все больше. Тем не менее, еще не настолько больше, чтобы можно было точно определить сроки окончания этой войны. россия все еще может позволить себе жить в иллюзиях и стягивать на нашу землю новые военные силы и новую технику. И это значит, что нужно еще больше санкций. Еще больше оружия для нашего государства", - заявил он.

Зеленский добавил, что Джонсон был очень конкретен в ответах на его вопросы.

"Впрочем, как и всегда. И уже определились с ним - какую помощь окажет Великобритания послевоенному восстановлению Украины. Британцы готовы взять шефство над восстановлением Киева и Киевской области. Среди приоритетных задач для нашей дипломатии, для всех контактов с нашими партнерами - введение более мучительных ограничений денежных потоков российской федерации", - сказал президент.

Он подчеркнул, что прежде всего это касается нефтяного бизнеса.

"Демократический мир точно может отказаться от русской нефти и сделать ее токсичной для всех других государств. Именно нефть-один из двух источников российской самоуверенности, их ощущение безнаказанности. Другой источник-газ - также со временем будет перекрыт. Это просто неизбежно. Не только по безопасности, но и по экологическим соображениям. Но Украина не имеет времени ждать. Свобода не имеет времени ждать. Когда тирания начала агрессию против всего, на чем держался мир в Европе, нужно действовать немедленно. Нужно действовать принципиально. И нефтяное эмбарго должно быть первым шагом. Причем на уровне всех демократических государств, всего цивилизованного мира. Тогда россия это почувствует. Тогда это для них будет аргумент - искать мир. Прекратить бессмысленное насилие", - добавил президент Украины.

Напомним 

В рамках глобальной кампании "Stand Up For Ukraine" удалось собрать более 10 миллиардов долларов для помощи украинцам.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$60.94
Bitcoin
$77,479.60
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$34.49
Золото
$3,061.89
Ethereum
$1,481.74