В межах глобальної кампанії Stand Up For Ukraine вдалося зібрати понад 10 мільярдів доларів для допомоги українцям - Зеленський

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"Є важлива новина від пані Урсули фон дер Ляєн, Президентки Єврокомісії, та Прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо. В межах ініційованої ними глобальної кампанії Stand Up For Ukraine вдалося зібрати понад 10 мільярдів доларів США для допомоги нашим людям. Для українців, які були вимушені залишити свої домівки через війну росії проти України. Дякую кожному, дякую кожній, хто долучився до збору цих коштів!", - заявив він.

Нагадаємо

Єврокомісія надала Україні 120 млн євро грантової допомоги.