В рамках глобальной кампании Stand Up For Ukraine удалось собрать более 10 миллиардов долларов для помощи украинцам - Зеленский

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"Есть важная новость от госпожи Урсулы фон дер Ляен, Президента Еврокомиссии, и Премьер-министра Канады Джастина Трюдо. В рамках инициированной ими глобальной кампании Stand Up For Ukraine удалось собрать более 10 миллиардов долларов США для помощи нашим людям. Для украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны россии против Украины. Спасибо каждому, спасибо каждой, кто присоединился к сбору этих средств!", - заявил он.

Напомним

Еврокомиссия предоставила Украине 120 млн евро грантовой помощи.