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Єврокомісія надала Україні 120 млн євро грантової допомоги

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Україна отримала від Європейської Комісії 120 млн євро у межах загального пакету фінансової допомоги. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство фінансів України.

Єврокомісія надала Україні 120 млн євро грантової допомоги

Цитата

"Європейська Комісія надала Україні грант у розмірі 120 млн євро у рамках загального пакету надзвичайної фінансової допомоги Україні, оголошеної 24 січня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Як повідомили, зазначені кошти, надані Україні на безоплатній та безповоротній основі відповідно до підписаної сторонами 30 березня 2022 року угоди про фінансування “Контракту для розбудови держави та посилення стійкості” буде спрямовано до загального фонду державного бюджету для фінансування найактуальніших видатків держави, у тому числі пов'язаних із забезпеченням гарантованого соціального захисту громадян, функціонуванням критичної інфраструктури та сектору безпеки.

“Я вдячний Європейському Союзу та Європейській Комісії за непохитну підтримку українського народу, зокрема за глибоке розуміння ситуації, що склалася в Україні, та оперативність у прийнятті рішень”, - зауважив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Доповнення

Європейський Союз змінив своє законодавство для того, аби з європейських фондів можна було переорієнтувати до 17 мільярдів євро на допомогу біженцям на тлі війни рф проти України.

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