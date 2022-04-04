ЄС перекидає до 17 млрд євро зі своїх фондів на допомогу біженцям з України

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"Рада ЄС сьогодні ухвалила зміни законодавства, які дають можливість державам-членам перенаправляти ресурси з фондів політики згуртованості та Фонду європейської допомоги найбільш знедоленим (FEAD) на допомогу біженцям, які рятуються від російської військової агресії проти України", - йдеться у повідомленні.

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Швидка зміна законодавства про фонди ЄС, як вказано, "є чітким підтвердженням незмінної солідарності ЄС з біженцями з України та з державами-членами, які їх приймають, зокрема тими, хто межує з Україною".

У Раді ЄС це рішення назвали важливим кроком у забезпеченні держав-членів достатніми ресурсами для задоволення зростаючих потреб у житлі, освіті та охороні здоров’я.

Доповнення

За даними ООН, понал 4 мільйони людей з України стали біженцями на тлі війни рф проти України.