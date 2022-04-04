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ЕС перебрасывает до 17 млрд евро из своих фондов на помощь беженцам из Украины

Киев • УНН

 • 108361 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Европейский Союз изменил свое законодательство для того, чтобы из европейских фондов стало возможно переориентировать до 17 миллиардов евро на помощь беженцам на фоне войны рф против Украины, сообщили в Совете ЕС, пишет УНН.

ЕС перебрасывает до 17 млрд евро из своих фондов на помощь беженцам из Украины

Цитата

"Совет ЕС сегодня принял изменения в законодательство, которые дают возможность государствам-членам перенаправить ресурсы из фондов политики сплочения и Фонда европейской помощи наиболее обездоленным (FEAD) на помощь беженцам, которые спасаются от российской военной агрессии против Украины", - говорится в сообщении.

Детали

Быстрая смена законодательства о фондах ЕС, как указано, "является четким подтверждением неизменной солидарности ЕС с беженцами из Украины и с государствами-членами, которые их принимают, в частности теми, кто граничит с Украиной".

В Совете ЕС это решение назвали важным шагом в обеспечении государств-членов достаточными ресурсами для удовлетворения растущих потребностей в жилье, образовании и здравоохранении.

Дополнение

По данным ООН, свыше 4 миллионов людей стали беженцами на фоне войны рф против Украины.

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