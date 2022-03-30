ООН: біженцями з України на тлі війни стали вже понад 4 мільйони людей

Деталі

За даними УВКБ ООН, оновленими станом на 29 березня, країну залишили вже 4 019 287 людей.

Більшість біженців вирушили до Польщі (понад 2,336 млн), Румунії (понад 608,9 тисячі) та Молдови (понад 387,1 тисяч).

Доповнення

США приймуть до 100 000 біженців з України.