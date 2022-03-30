ООН: біженцями з України на тлі війни стали вже понад 4 мільйони людей
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Понад 4 мільйони людей, або майже 10% довоєнного населення України, покинули рідну країну з початку російського вторгнення наприкінці лютого, свідчать дані управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), пише УНН.
Деталі
За даними УВКБ ООН, оновленими станом на 29 березня, країну залишили вже 4 019 287 людей.
Більшість біженців вирушили до Польщі (понад 2,336 млн), Румунії (понад 608,9 тисячі) та Молдови (понад 387,1 тисяч).
Доповнення
США приймуть до 100 000 біженців з України.