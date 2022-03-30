ООН: беженцами из Украины на фоне войны стали уже более 4 миллионов человек

Детали

По данным УВКБ ООН, обновленным по состоянию на 29 марта, страну покинули уже 4 019 287 человек.

Большинство беженцев отправились в Польшу (более 2,336 млн), Румынию (более 608,9 тысячи) и Молдову (более 387,1 тысяч).

Дополнение

США примут до 100 000 беженцев из Украины.