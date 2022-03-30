ООН: беженцами из Украины на фоне войны стали уже более 4 миллионов человек
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Более 4 миллионов человек, или почти 10% довоенного населения Украины, покинули родную страну с начала российского вторжения в конце февраля, свидетельствуют данные управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), пишет УНН.
Детали
По данным УВКБ ООН, обновленным по состоянию на 29 марта, страну покинули уже 4 019 287 человек.
Большинство беженцев отправились в Польшу (более 2,336 млн), Румынию (более 608,9 тысячи) и Молдову (более 387,1 тысяч).
Дополнение
США примут до 100 000 беженцев из Украины.