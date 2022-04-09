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Зеленський розповів, про три теми, які обов'язково піднімає на всіх міжнародних переговорах

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні зазначив, що на всіх міжнародних переговорах, в усіх контактах з лідерами світу обовʼязково піднімає три теми, пише УНН.

Зеленський розповів, про три теми, які обов'язково піднімає на всіх міжнародних переговорах

Цитата

"Сьогодні був справді плідний день для України. Для нашої дипломатії. І це вже 45-й день нашої оборони від російської навали. Чи думали в москві, що на 45-й день після їхнього вторгнення у Києві будуть відбуватись саме такі події? Ні, вони не могли це навіть уявити. А ми зробили це реальністю. Ми всі разом – кожен українець, кожна українка, які 24 лютого і назавжди обрали сміливість. Обрали Україну. Обрали свободу і майбутнє", - сказав Зеленський.

Деталі

Президент зазначив, що на всіх міжнародних переговорах, в усіх контактах з лідерами світу протягом цих 45 днів обовʼязково піднімає три теми.

"Перше – конкретна допомога нашій обороні. Друге – конкретна допомога нашим людям. Третє – конкретні гарантії безпеки для нашої держави, яка точно переможе у цьому протистоянні. Звісно, не від усіх я чую конкретні відповіді на свої конкретні запитання. Але щодня позитиву для України все більше. Проте, ще не настільки більше, щоб можна було точно визначити терміни закінчення цієї війни. росія все ще може дозволити собі жити в ілюзіях і стягувати на нашу землю нові військові сили та нову техніку. І це означає, що потрібно ще більше санкцій. Ще більше зброї для нашої держави", - заявив він.

Зеленський додав, що Джонсон був дуже конкретний у відповідях на його запитання.

"Втім, як і завжди. І вже визначились з ним – яку допомогу надасть Велика Британія післявоєнному відновленню України. Британці готові взяти шефство над відновленням Києва і Київської області. Серед пріоритетних завдань для нашої дипломатії, для всіх контактів з нашими партнерами – запровадження більш болісних обмежень грошових потоків російської федерації", - сказав президент.

Він наголосив, що передусім це стосується нафтового бізнесу.

"Демократичний світ точно може відмовитися від російської нафти і зробити її токсичною для усіх інших держав. Саме нафта – одне з двох джерел російської самовпевненості, їхнього відчуття безкарності. Інше джерело – газ – також з часом буде перекрите. Це просто неминуче. Не тільки з безпекових, але і з екологічних міркувань. Але Україна не має часу чекати. Свобода не має часу чекати. Коли тиранія розпочала агресію проти усього, на чому тримався мир в Європі, потрібно діяти негайно. Потрібно діяти принципово. І нафтове ембарго має бути першим кроком. Причому на рівні всіх демократичних держав, усього цивілізованого світу. Тоді росія це відчує. Тоді це для них буде аргумент – шукати мир. Припинити безглузде насильство", - додав президент України.

Нагадаємо 

В межах глобальної кампанії Stand Up For Ukraine вдалося зібрати понад 10 мільярдів доларів для допомоги українцям.

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