Зеленский расскажет украинцам об инновациях
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Вероятно первое публичное выступление новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского, который 20 мая примет присягу украинскому народу, состоится 23 мая. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegram-канал "Зе! Команда".
"Ждали, не верили? Так, 23 мая на крутом IT-события "иForum 2019" Владимир Зеленский выступит с докладом "Гарант инноваций: создаем будущее вместе", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины назначила дату инаугурации новоизбранного Президента Владимира Зеленского на 20 мая.
Напомним, Регламентный комитет рекомендовал парламентариям определиться с датой инаугурации путем голосования в сессионном зале. Соответствующее решение огласил первый заместитель регламентного комитета Павел Пинзеник во время заседания комитета.