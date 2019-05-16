Зеленський розповість українцям про інновації
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Ймовірно перший публічний виступ новообраного Президента України Володимира Зеленського, який 20 травня складе присягу українському народові, відбудеться 23 травня. Про це УНН повідомляє з посиланням на Telegram-канал “Зе! Команда”.
“Чекали, не вірили? Так, 23 травня на найкрутішій IT-події “іForum 2019” Володимир Зеленський виступить з доповіддю “Гарант Інновацій: створюємо майбутнє разом”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада України призначила дату інавгурації новообраного Президента Володимира Зеленського на 20 травня.
Нагадаємо, Регламентний комітет рекомендував парламентарям визначитися з датою інавгурації шляхом голосування в сесійній залі. Відповідне рішення оголосив перший заступник Регламентного комітету Павло Пинзеник під час засідання комітету.