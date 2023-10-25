Зеленский раскрыл детали военной помощи от Австралии и поблагодарил за поддержку

Цитата

«Я благодарен Энтони Альбанезе за новый пакет военной помощи от Австралии. Противотанковое оружие, оборудование для разминирования и другая помощь чрезвычайно важны для наших воинов и всего нашего народа. Мы высоко ценим решительную поддержку Австралии в борьбе Украины за свободу», - написал Зеленский в X.

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Австралия отправила в Украину новый пакет военной помощи стоимостью 20 миллионов австралийских долларов, в который вошли металлический 3D-принтер и системы борьбы с дронами.

Я благодарен @AlboMP за новый пакет военной помощи Австралии’. Антидронное оружие, оборудование для разминирования и другая помощь крайне важны для наших воинов и всего нашего народа. Мы высоко ценим решительную поддержку Австралии’в борьбе Украины’за свободу.