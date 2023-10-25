Австралія надала Україні 20 мільйонів доларів військової допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Австралія відправила в Україну новий пакет військової допомоги вартістю 20 мільйонів австралійських доларів, до якого увійшли металевий 3D-принтер і системи боротьби з дронами. Про це повідомляє The West Australian, пише УНН.
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"Австралія залишається непохитною у підтримці України, щоб захистити себе від незаконного та аморального вторгнення росії. Цей внесок забезпечить Україні одні з найкращих можливостей у світі, одночасно інвестуючи в суверенну оборонну промисловість і технологічний сектор Австралії", — заявив прем’єр-міністр Ентоні Албанезе.
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Зазначається, що у список входять обладнання для розмінування, портативні рентгенівські апарати, 3D-принтер для металу та системи боротьби з безпілотниками - матеріали, розроблені австралійськими компаніями DroneShield, Micro-X, Minelab і SPEE3D.
За словами міністра оборонної промисловості Австралії Пета Конроя, 3D-принтери з металу можна використовувати для друку запчастин, а обладнання для розмінування та портативне рентгенівське обладнання може надати життєво необхідну допомогу українському особовому складу на полі бою.
Також, уряд заявив, що літак Королівських ВПС Австралії E-7A Wedgetail був направлений до Німеччини для підтримки зусиль із захисту шлюзу міжнародної гуманітарної та військової допомоги Україні.
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