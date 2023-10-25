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Австралия предоставила Украине 20 миллионов долларов военной помощи

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 октября. УНН. Австралия отправила в Украину новый пакет военной помощи стоимостью 20 миллионов австралийских долларов, в который вошли металлический 3D-принтер и системы борьбы с дронами. Об этом сообщает The West Australian, пишет УНН.

Австралия предоставила Украине 20 миллионов долларов военной помощи

Цитата

"Австралия остается непоколебимой в поддержке Украины, чтобы защитить себя от незаконного и аморального вторжения россии. Этот вклад обеспечит Украине одни из лучших возможностей в мире, одновременно инвестируя в суверенную оборонную промышленность и технологический сектор Австралии", — заявил премьер-министр Энтони Албанезе.

Детали

Отмечается, что в список входят оборудование для разминирования, портативные рентгеновские аппараты, 3D-принтер для металла и системы борьбы с беспилотниками - материалы, разработанные австралийскими компаниями DroneShield, Micro-X, Minelab и SPEE3D.

По словам министра оборонной промышленности Австралии Пэта Конроя, 3D-принтеры из металла можно использовать для печати запчастей, а оборудование для разминирования и портативное рентгеновское оборудование может оказать жизненно необходимую помощь украинскому личному составу на поле боя.

Также, правительство заявило, что самолет Королевских ВВС Австралии E-7A Wedgetail был направлен в Германию для поддержки усилий по защите шлюза международной гуманитарной и военной помощи Украине.

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