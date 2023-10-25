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Зеленський розкрив деталі військової допомоги від Австралії та подякував за підтримку

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Австралії Ентоні Альбанезе за надану військову допомогу, яка включає протитанкову зброю та обладнання для розмінування, повідомляє УНН.

Зеленський розкрив деталі військової допомоги від Австралії та подякував за підтримку

Цитата

«Я вдячний Ентоні Альбанезе за новий пакет військової допомоги від Австралії. Протитанкова зброя, обладнання для розмінування та інша допомога є надзвичайно важливими для наших воїнів та всього нашого народу. Ми високо цінуємо рішучу підтримку Австралії у боротьбі України за свободу», - написав Зеленський у X.

Доповнення

Австралія відправила в Україну новий пакет військової допомоги вартістю 20 мільйонів австралійських доларів, до якого увійшли металевий 3D-принтер і системи боротьби з дронами.

I am grateful to @AlboMP for Australia’s new package of military aid. Antidrone weaponry, demining equipment, and other assistance are of utmost importance for our warriors and all of our people. We greatly appreciate Australia’s resolute support in Ukraine’s fight for freedom.

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 25, 2023

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