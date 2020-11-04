Зеленский раздал госнаграды военным
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №480/2020 "О награждении государственными наградами Украины". Текст указа опубликован пресс-службой ОПУ 3 ноября, информирует УНН.
"За личное мужество, проявленное во время боевых действий, образцовое выполнение воинского долга и высокий профессионализм постановляю:
Наградить орденом Богдана Хмельницкого III степени:
▪️ Московченко Юрия Дмитриевича - полковника;
▪️ Рясыка Василия Ивановича - подполковника.
Наградить орденом "За мужество" III степени:
▪️ Гуся Евгения Николаевича - майора;
▪️ Козия Артема Евгеньевича (посмертно) - матроса;
▪️ Чумаченко Евгения Александровича (посмертно) - солдата;
Наградить орденом Даниила Галицкого:
▪️ Гресько Андрея Сергеевича - подполковника;
▪️ Давыдова Евгения Валерьевича - майора;
▪️ Морозовского Ивана Витальевича - старшего лейтенанта;
▪️ Шуварского Олега Олеговича - полковника.
Наградить медалью "За воинскую службу Украине":
▪️ Кириченко Владимира Николаевича - полковника;
▪️ Стецюка Руслана Григорьевича - подполковника;
▪️ Тарельника Дмитрия Анатольевича - старшего лейтенанта;
▪️ Яриша Евгения Викторовича - подполковника.
Наградить медалью "За безупречную службу" III степени:
▪️ Карпуша Ростислава Валерьевича - майора;
▪️ Ложечника Виталия Николаевича - подполковника.
Наградить медалью "Защитнику Отечества":
▪️ Жука Сергея Владимировича - подполковника;
▪️ Лебедева Кирилла Анатольевича - матроса;
▪️ Поливанского Юрия Владимировича - младшего сержанта;
▪️ Стрижакова Романа Михайловича - старшего матроса;
▪️ Шабата Богдана Игоревича - старшего солдата.
Как сообщалось ранее в УНН, Зеленский раздал госнаграды ко Дню юриста.