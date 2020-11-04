Зеленский раздал госнаграды военным

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 42224 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 64437 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 112655 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 99915 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 117105 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 94644 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100347 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103355 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101716 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский раздал госнаграды военным

Зеленский раздал госнаграды военным

Киев  •  УНН

 • 28237 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №480/2020 "О награждении государственными наградами Украины". Текст указа опубликован пресс-службой ОПУ 3 ноября, информирует УНН.

"За личное мужество, проявленное во время боевых действий, образцовое выполнение воинского долга и высокий профессионализм постановляю:

Наградить орденом Богдана Хмельницкого III степени:

▪️ Московченко Юрия Дмитриевича - полковника;

▪️ Рясыка Василия Ивановича - подполковника.

Наградить орденом "За мужество" III степени:

▪️ Гуся Евгения Николаевича - майора;

▪️ Козия Артема Евгеньевича (посмертно) - матроса;

▪️ Чумаченко Евгения Александровича (посмертно) - солдата;

Наградить орденом Даниила Галицкого:

▪️ Гресько Андрея Сергеевича - подполковника;

▪️ Давыдова Евгения Валерьевича - майора;

▪️ Морозовского Ивана Витальевича - старшего лейтенанта;

▪️ Шуварского Олега Олеговича - полковника.

Наградить медалью "За воинскую службу Украине":

▪️ Кириченко Владимира Николаевича - полковника;

▪️ Стецюка Руслана Григорьевича - подполковника;

▪️ Тарельника Дмитрия Анатольевича - старшего лейтенанта;

▪️ Яриша Евгения Викторовича - подполковника.

Наградить медалью "За безупречную службу" III степени:

▪️ Карпуша Ростислава Валерьевича - майора;

▪️ Ложечника Виталия Николаевича - подполковника.

Наградить медалью "Защитнику Отечества":

▪️ Жука Сергея Владимировича - подполковника;

▪️ Лебедева Кирилла Анатольевича - матроса;

▪️ Поливанского Юрия Владимировича - младшего сержанта;

▪️ Стрижакова Романа Михайловича - старшего матроса;

▪️ Шабата Богдана Игоревича - старшего солдата.

Как сообщалось ранее в УНН, Зеленский раздал госнаграды ко Дню юриста.

Украинские Национальные Новости

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