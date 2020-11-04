Зеленський роздав держнагороди військовим
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ №480/2020 "Про відзначення державними нагородами України". Текст указу опубліковано пресслужбою ОПУ 3 листопада, інформує УНН.
"За особисту мужність, виявлену під час бойових дій, зразкове виконання військового обов’язку та високий професіоналізм постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня:
▪️ Московченка Юрія Дмитровича - полковника;
▪️ Рясика Василя Івановича - підполковника.
Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня:
▪️ Гуску Євгена Миколайовича - майора;
▪️ Козія Артема Євгеновича (посмертно) - матроса;
▪️ Чумаченка Євгена Олександровича (посмертно) - солдата;
Нагородити орденом Данила Галицького:
▪️ Греська Андрія Сергійовича - підполковника;
▪️ Давидова Євгена Валерійовича - майора;
▪️ Морозовського Івана Віталійовича - старшого лейтенанта;
▪️ Шуварського Олега Олеговича - полковника.
Нагородити медаллю "За військову службу Україні":
▪️ Кириченка Володимира Миколайовича - полковника;
▪️ Стецюка Руслана Григоровича - підполковника;
▪️ Тарельника Дмитра Анатолійовича - старшого лейтенанта;
▪️ Яриша Євгена Вікторовича - підполковника.
Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня:
▪️ Карпушу Ростислава Валерійовича майора;
▪️ Ложечника Віталія Миколайовича - підполковника.
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”:
▪️ Жука Сергія Володимировича - підполковника;
▪️ Лебедєва Кирила Анатолійовича - матроса;
▪️ Поліванського Юрія Володимировича - молодшого сержанта;
▪️ Стрижакова Романа Михайловича - старшого матроса;
▪️ Шабата Богдана Ігоровича - старшого солдата.
Як повідомлялося раніше в УНН, Зеленський роздав держнагороди до Дня юриста.