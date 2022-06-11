Зеленский: рф хочет стереть все ассоциации об Украине, потому что боится свободы

Цитата

“Цель россии — стереть все ассоциации об Украине, кроме войны. Украина без прошлого, без светлых моментов настоящего, а значит, без права на будущее. Почему, спросите вы, россия делает это? Потому что имеет глобальную фобию на государственном уровне. Это фобия свободы. Для них (русских — ред.) это незнакомая, неизвестная, а потому сила, что очень пугает. Даже если свобода не в их, а в соседней стране. Свобода рядом. Для рф это опасно близко. Она хочет это уничтожить. Но она проигрывает. Мы воюем за свое будущее, они — за чужое прошлое”, — подчеркнул Зеленский.

Детали

Он добавил, что цель россии — стереть украинскую историю, государственность, идентичность, отрицать существование Украины как такое, а также обесценить украинскую культуру, унизить украинский язык, зачеркнуть украинское искусство.

Президент убежден, что рф хочет сказать, что украинцев не было никогда, что мы — искусственно созданный народ, “словно не люди, а сорт растений или вид животных”.

В то же время глава государства подчеркнул, что уже 107 дней подряд Украина и народ героически противодействуют агрессии рф.

“Наша несгибаемость для многих стала загадкой и почти чудом. Как Оксфордский электрический звонок и его конструкция: до сих пор точно неизвестно, как это устроено и как именно это работает. Так и Украина, что 107 дней подряд непрерывно генерирует энергию, сопротивляющуюся второй армии мира, и защищает себя и Европу, и если в Украины сядут батарейки — вот это будет настоящий энергетический кризис на планете”, — сказал Зеленский.

Напомним

Зеленский отметил, что несмотря на развязанную россией войну будет сделано все для возрождения украинской экономики.