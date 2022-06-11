Зеленський: рф хоче стерти всі асоціації про Україну, бо боїться свободи
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Президент Володимир Зеленський вважає, що росія хоче стерти Україну, її минуле та культуру, бо має велику фобію свободи, але програє. Про це він заявив під час спілкування зі студентами й викладачами британських університетів, передає УНН.
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“Мета росії — стерти всі асоціації про Україну, крім війни. Україна без минулого, без світлих моментів сьогодення, а отже, без права на майбутнє. Чому, запитаєте ви, росія робить це? Бо має глобальну фобію на державному рівні. Це фобія свободи. Для них (росіян — ред.) це незнайома, невідома, а тому сила, що дуже лякає. Навіть якщо свобода не в їхній, а в сусідній країні. Свобода поруч. Для рф це небезпечно близько. Вона хоче це знищити. Але вона програє. Ми воюємо за своє майбутнє, вони — за чуже минуле”, — наголосив Зеленський.
Деталі
Він додав, що мета росії — стерти українську історію, державність, ідентичність, заперечити існування України як таке, а також знецінити українську культуру, принизити українську мову, закреслити українське мистецтво.
Президент переконаний, що рф хоче сказати, що українців не було ніколи, що ми — штучно створений народ, “немов не люди, а сорт рослин чи вид тварин”.
Водночас глава держави наголосив, що уже 107 днів поспіль Україна та народ героїчно протидіють агресії рф.
“Наша незламність для багатьох стала загадкою і майже дивом. Як Оксфордський електричний дзвінок і його конструкція: досі точно невідомо, як це влаштовано і як саме це працює. Так і Україна, що 107 днів поспіль безперервно генерує енергію, яка чинить опір другій армії світу, і захищає себе та Європу, і якщо в України сядуть батарейки — ось це буде справжня енергетична криза на планеті”, — сказав Зеленський.
Нагадаємо
Зеленський зазначив, що попри розв’язану росією війну буде зроблено все для відродження української економіки.